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https://sport.mail.ru/news/formula1/29010729/
8 марта 2017, 20:48 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Боттас стал лучшим во второй день заключительных тестов «Формулы-1» в Барселоне

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Валттери Боттас показал лучший результат во второй день заключительных предсезонных тестов, которые проходят в Барселоне.

Российский пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> не принимал участия в тестах. Увеличить
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Финн проехал по трассе 70 кругов, на лучшем из них показав результат 1 минута 19,310 секунды. Второй результат показал бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса (отставание — 0,110 секунды; 63 круга), третье время у еще одного финна — Кими Райкконена на «Феррари» (+1,096; 53).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не принимал участия в тестах, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал девятым (+2,562; 92).
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