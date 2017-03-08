Боттас стал лучшим во второй день заключительных тестов «Формулы-1» в Барселоне

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Финн проехал по трассе 70 кругов, на лучшем из них показав результат 1 минута 19,310 секунды. Второй результат показал бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса (отставание — 0,110 секунды; 63 круга), третье время у еще одного финна — Кими Райкконена на «Феррари» (+1,096; 53).