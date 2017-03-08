Боттас стал лучшим во второй день заключительных тестов «Формулы-1» в Барселоне
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Валттери Боттас показал лучший результат во второй день заключительных предсезонных тестов, которые проходят в Барселоне.
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Финн проехал по трассе 70 кругов, на лучшем из них показав результат 1 минута 19,310 секунды. Второй результат показал бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса (отставание — 0,110 секунды; 63 круга), третье время у еще одного финна — Кими Райкконена на «Феррари» (+1,096; 53).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не принимал участия в тестах, его партнер по команде испанец Карлос
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