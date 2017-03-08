Маркьонне желает видеть непобедимую «Феррари»

Ранее босс «Феррари» признался, что доволен новым болидом команды.



«Мы не побеждали в чемпионате на протяжении девяти лет. Это должно закончиться. Есть возможность разобраться с проблемами. “Феррари” должна вернуться к тому, чтобы быть непревзойдённой, как во времена, когда здесь выступал Шумахер», — цитирует Маркьонне F1i.