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8 марта 2017, 12:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Маркьонне желает видеть непобедимую «Феррари»

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне желает видеть возвращение доминирования «Скудерии» в Формуле-1, как во времена, когда за итальянскую команду выступал Михаэль Шумахер.

Ранее босс «Феррари» признался, что доволен новым болидом команды.

«Мы не побеждали в чемпионате на протяжении девяти лет. Это должно закончиться. Есть возможность разобраться с проблемами. “Феррари” должна вернуться к тому, чтобы быть непревзойдённой, как во времена, когда здесь выступал Шумахер», — цитирует Маркьонне F1i.
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