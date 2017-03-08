Йос Ферстаппен: Известность Макса оказывает на него давление
Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, обеспокоен неприкосновенностью личной жизни его 19-летнего сына. По словам
Ферстаппена-старшего, известность Макса достигла уровня, когда его узнают повсюду, и это оказывает давление на 19-летнего гонщика.
«Макс больше никуда не может пойти, не будучи неузнанным. И на него оказывается очень сильное давление. Но это очень сложно. Все эти новости — это нехорошо для него», — приводит слова Йоса F1 Today.
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