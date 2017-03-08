Себастьян Феттель и Кими Райкконен довольны новым болидом
На открытии Женевского автосалона генеральный директор
Fiat-Chrysler и президент Ferrari Серджио Маркионе рассказал о том, что Себастьян Феттель и Кими Райкконен довольны новой машиной SF70H.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я наблюдаю за результатами в Барселоне, и пока что они вселяют оптимизм, — цитирует Маркионе Speedweek. — Феттель и Райкконен также довольны машиной. Наша цель — победы. Я впечатлен тем, как работает новая машина. Она сильнее, чем наш автомобиль 2016 года».
Когда у Серджио спросили его мнение о новом регламенте Ф1, он ответил: «Пока что все выглядит многообещающе. Было принято верное решение. Мы благодарны Берни Экклстоуну за все то, что он сделал для спорта. В то же время нам не стоит говорить о нем в прошедшем времени, так как он еще жив.
Что касается новых владельцев, которые пришли в спорт, их целью является распространение популярности Ф-1 среди болельщиков. Росс Браун? Это, безусловно, большой актив новых владельцев, ведь у него имеется огромный опыт в этом деле".
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter