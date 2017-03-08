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8 марта 2017, 10:55 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Себастьян Феттель и Кими Райкконен довольны новым болидом

На открытии Женевского автосалона генеральный директор Fiat-Chrysler и президент Ferrari Серджио Маркионе рассказал о том, что Себастьян Феттель и Кими Райкконен довольны новой машиной SF70H.

На открытии Женевского автосалона генеральный директор <nobr>Fiat-Chrysler</nobr> и президент Ferrari <span class=error>Серджио</span> <span class=error>Маркионе</span> рассказал о том что Себастьян <span class=error>Феттель</span> и <span class=error>Кими</span> Райкконен довольны новой машиной SF70H. Увеличить
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«Я наблюдаю за результатами в Барселоне, и пока что они вселяют оптимизм, — цитирует Маркионе Speedweek. — Феттель и Райкконен также довольны машиной. Наша цель — победы. Я впечатлен тем, как работает новая машина. Она сильнее, чем наш автомобиль 2016 года».

Когда у Серджио спросили его мнение о новом регламенте Ф1, он ответил: «Пока что все выглядит многообещающе. Было принято верное решение. Мы благодарны Берни Экклстоуну за все то, что он сделал для спорта. В то же время нам не стоит говорить о нем в прошедшем времени, так как он еще жив.

Что касается новых владельцев, которые пришли в спорт, их целью является распространение популярности Ф-1 среди болельщиков. Росс Браун? Это, безусловно, большой актив новых владельцев, ведь у него имеется огромный опыт в этом деле".
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