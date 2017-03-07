Масса — лучший в первый день тестов, Квят — девятый
В Барселоне завершился первый день второй сессии тестов Ф-1.
По итогам дня лучшее время на круге показал представитель «Уильямса» Фелипе Масса. Второе место осталось за Даниэлем Риккардо из «Ред Булл». А на третьей строчке, по сравнению с дневной сессией, произошли изменения. Себастьян Феттель превзошёл результат Льюиса Хэмилтона, замкнув тройку лидеров.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам дня стал девятым.
Формула-1. Барселона. 7 марта. Тесты. День первый
1. Фелипе Масса (Williams) — 1:19.726 (168 кругов)
2. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.174 (89)
3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.180 (168)
4. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.730 (49)
5. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +1.198 (86)
6. Эстебан Окон (Force India) +1.621 (142)
7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.863 (57)
8. Кевин Магнуссен (Haas) +1.950 (81)
9. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.017 (83)
10. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.811 (80)
11. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.610 (47) (47)
12. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.904 (53)
13. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +5.064 (15).
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