«Хонда» заменила двигатель на «Макларене» Вандорна

Проблемы с мотором ограничили время Стоффеля на трассе в первой половине дня, когда он преодолел всего 34 круга.



«Мы обнаружили проблемы с электрикой в силовой установке на автомобиле Стоффеля. В интересах получения максимального времени работы на треке мы решили заменить двигатель и исследовать проблему, когда силовая установка окажется вне болида.



Силовая установка, которую мы используем сегодня, — это тот же агрегат, который мы использовали на прошлой неделе», — сообщается в официальном пресс-релизе «Хонды».