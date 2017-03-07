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https://sport.mail.ru/news/formula1/29001720/
7 марта 2017, 16:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Хонда» заменила двигатель на «Макларене» Вандорна

«Хонда» приняла решение заменить мотор на «Макларене» Стоффеля Вандорна по ходу первого дня второй сессии тестов в Барселоне, чтобы предоставить команде возможность отработать на трассе максимальное количество времени.

Проблемы с мотором ограничили время Стоффеля на трассе в первой половине дня, когда он преодолел всего 34 круга.

«Мы обнаружили проблемы с электрикой в силовой установке на автомобиле Стоффеля. В интересах получения максимального времени работы на треке мы решили заменить двигатель и исследовать проблему, когда силовая установка окажется вне болида.

Силовая установка, которую мы используем сегодня, — это тот же агрегат, который мы использовали на прошлой неделе», — сообщается в официальном пресс-релизе «Хонды».
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