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6 марта 2017, 23:45 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят первым сядет за руль «Торо Россо» на вторых тестах

Команда Формулы-1 «Торо Россо» представила график работы своих пилотов на вторых предсезонных тестах «Королевских гонок» в Барселоне.

Первым за руль болида STR12 сядет россиянин Даниил Квят. Он с напарником Карлосом Сайнсом-младшим будет работать по целому дню, чередуясь через день.

График работы пилотов «Торо Россо» на вторых тестах Формулы-1 в Барселоне

Вторник, 7 марта — Даниил Квят.
Среда, 8 марта — Карлос Сайнс-младший.
Четверг, 9 марта — Даниил Квят.
Пятница, 10 марта — Карлос Сайнс-младший.
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