Квят первым сядет за руль «Торо Россо» на вторых тестах

Первым за руль болида STR12 сядет россиянин Даниил Квят. Он с напарником Карлосом Сайнсом-младшим будет работать по целому дню, чередуясь через день.



График работы пилотов «Торо Россо» на вторых тестах Формулы-1 в Барселоне



Вторник, 7 марта — Даниил Квят.

Среда, 8 марта — Карлос Сайнс-младший.

Четверг, 9 марта — Даниил Квят.

Пятница, 10 марта — Карлос Сайнс-младший.