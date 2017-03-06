Квят первым сядет за руль «Торо Россо» на вторых тестах
Команда Формулы-1 «Торо Россо» представила график работы своих пилотов на вторых предсезонных тестах «Королевских гонок» в Барселоне.
Первым за руль болида STR12 сядет россиянин Даниил Квят. Он с напарником Карлосом
График работы пилотов «Торо Россо» на вторых тестах Формулы-1 в Барселоне
Вторник, 7 марта — Даниил Квят.
Среда, 8 марта — Карлос
Четверг, 9 марта — Даниил Квят.
Пятница, 10 марта — Карлос
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