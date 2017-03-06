Сироткин: «Феррари» с «Мерседесом» будут делить первое место

«Конечно, мы не знаем деталей, но на первых тестах “Феррари” выглядела самой сбалансированной машиной, что для меня было весьма удивительно. Могу предположить, что они с “Мерседесом” будут делить первое место. У “Ред Булл” возникали сложности, какие-то технические моменты, но я думаю, что они в любом случае будут сразу за двумя лидерами, а потом, может, догонят и даже перегонят.



Ну, а дальше ситуация очень открытая: впереди могут оказаться и “Рено”, и “Форс Индия”, моментами и “Торо Россо” с “Хаасом”. 100%, что “Рено” сделал шаг вперёд. Если в прошлом году говорить о борьбе с “Форс Индия” и “Уильямсом” было просто нереально, то сейчас мы в одной группе. Посмотрим, как всё в действительности окажется в Мельбурне», — заявил Сироткин в интервью «Чемпионату».