Хюлькенберг предложил фанатам выбрать цвет его шлема
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг предложил фанатам выбрать расцветку своего шлема на сезон-2017.
Гонщик выбирает между вариантами с красным и зелёным цветом в качестве основного и решил узнать мнение поклонников.
«Я ещё не решил: зелёный или красный? А вы что думаете? Дайте мне знать в комментариях», — написал Хюлькенберг в «Твиттере».
На первой части предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне на прошлой неделе Хюлькенберг работал в чёрном шлеме.
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