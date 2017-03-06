Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28990891/
6 марта 2017, 20:33 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хюлькенберг предложил фанатам выбрать цвет его шлема

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг предложил фанатам выбрать расцветку своего шлема на сезон-2017.

Гонщик выбирает между вариантами с красным и зелёным цветом в качестве основного и решил узнать мнение поклонников.

«Я ещё не решил: зелёный или красный? А вы что думаете? Дайте мне знать в комментариях», — написал Хюлькенберг в «Твиттере».

На первой части предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне на прошлой неделе Хюлькенберг работал в чёрном шлеме.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»