Хюлькенберг предложил фанатам выбрать цвет его шлема

Гонщик выбирает между вариантами с красным и зелёным цветом в качестве основного и решил узнать мнение поклонников.



«Я ещё не решил: зелёный или красный? А вы что думаете? Дайте мне знать в комментариях», — написал Хюлькенберг в «Твиттере».



На первой части предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне на прошлой неделе Хюлькенберг работал в чёрном шлеме.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I haven't decided yet. GREEN or RED?? What do you think? Comment and let me know. <a href="https://twitter.com/hashtag/newhelmet?src=hash">#newhelmet</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/design?src=hash">#design</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/exited?src=hash">#exited</a> <a href="https://twitter.com/JMD_helmets">@JMD_helmets</a> <a href="https://t.co/y4oLEvLtz5">pic.twitter.com/y4oLEvLtz5</a></p>— Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) <a href="https://twitter.com/HulkHulkenberg/status/838738172007886850">6 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>