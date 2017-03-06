«Феррари» купила долю в Формуле-1

Новые владельцы серии из Liberty предложили командам выкупить доли во владении первенством ещё в сентябре, но те не могли решиться на этот шаг. Однако в конце февраля «Скудерия» приобрела акций на $ 11,4 млн, сообщает испанское издание AS.



Ранее сообщалось, что о возможности покупки акций также задумываются в «Мерседесе» и «Макларене». Но решились ли они, пока не известно.



«Я не могу ответить на этот вопрос», — сказал гоночный директор «Макларена» Эрик Булье.