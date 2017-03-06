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6 марта 2017, 19:42 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Феррари» купила долю в Формуле-1

«Феррари» стала первой командой, купившей себе акции Формулы-1.

<span class=error>Феррари</span> стала первой командой купившей себе акции Формулы-1. Увеличить
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Новые владельцы серии из Liberty предложили командам выкупить доли во владении первенством ещё в сентябре, но те не могли решиться на этот шаг. Однако в конце февраля «Скудерия» приобрела акций на $ 11,4 млн, сообщает испанское издание AS.

Ранее сообщалось, что о возможности покупки акций также задумываются в «Мерседесе» и «Макларене». Но решились ли они, пока не известно.

«Я не могу ответить на этот вопрос», — сказал гоночный директор «Макларена» Эрик Булье.
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