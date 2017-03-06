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6 марта 2017, 18:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Булье не уверен, что Алонсо останется в «Макларене» на 2018 год

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье не уверен, что Фернандо Алонсо продолжит выступать за команду в следующем сезоне.

Гоночный директор <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Булье</span> не уверен что <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> продолжит выступать за команду в следующем сезоне. Увеличить
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«После шести месяцев все говорили, что это будет для него трагедией, но уже третий год, а он всё ещё тут. Конечно, он не доволен, ведь хочет бороться за победы. Это мы должны поднять “Макларен” до уровня, который он заслуживает.

Надеюсь, Алонсо останется в команде на 2018 год, но я не уверен. Конечно, Фернандо всё ещё на вершине. То, как он готовился к этому сезоне, невероятно. Он пример и вдохновение для многих пилотов», — цитирует Булье AS.
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