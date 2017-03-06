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6 марта 2017, 0:44 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Хаас» опубликовал график работы на вторых тестах

Команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала график работы своих пилотов во второй части предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

Гонщики будут работать по очереди по одному дню. Первым за руль болида сядет новичок команды Кевин Магнуссен.

График работы пилотов «Хааса» на вторых тестах Формулы-1 в Барселоне:

7 марта — Кевин Магнуссен
8 марта — Ромен Грожан
9 марта — Кевин Магнуссен
10 марта — Ромен Грожан.

Ранее стали известны графики работы пилотов «Макларена» и «Рено».
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