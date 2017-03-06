«Хаас» опубликовал график работы на вторых тестах

Гонщики будут работать по очереди по одному дню. Первым за руль болида сядет новичок команды Кевин Магнуссен.



График работы пилотов «Хааса» на вторых тестах Формулы-1 в Барселоне:



7 марта — Кевин Магнуссен

8 марта — Ромен Грожан

9 марта — Кевин Магнуссен

10 марта — Ромен Грожан.



Ранее стали известны графики работы пилотов «Макларена» и «Рено».