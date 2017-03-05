«Рено» представил график работы пилотов на вторых тестах в Барселоне
Команда Формулы-1 «Рено» представила график работы своих пилотов на второй части предсезонных тестов в Барселоне.
Оба пилота команды — Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер — будут работать по очереди в каждый день тестов. Первым за руль сядет Палмер.
Вторая часть предсезонных тестов Ф-1 пройдёт с 7 по 10 марта. Ранее стало известно расписание работы пилотов «Макларена» на этих тестах.
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