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5 марта 2017, 21:28 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Рено» представил график работы пилотов на вторых тестах в Барселоне

Команда Формулы-1 «Рено» представила график работы своих пилотов на второй части предсезонных тестов в Барселоне.

Оба пилота команды — Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер — будут работать по очереди в каждый день тестов. Первым за руль сядет Палмер.

Вторая часть предсезонных тестов Ф-1 пройдёт с 7 по 10 марта. Ранее стало известно расписание работы пилотов «Макларена» на этих тестах.
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