Вандорн первым сядет за руль «Макларена» на вторых тестах Формулы-1

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гонщиков поменяли местами, и теперь открывать тесты будет Стоффель Вандорн. Как и в прошлый раз, пилоты будут работать по очереди по одному дню.



График работы пилотов «Макларена» на вторых тестах в Барселоне:



7 марта — Стоффель Вандорн

8 марта — Фернандо Алонсо

9 марта — Стоффель Вандорн

10 марта — Фернандо Алонсо.



На первых тестах «Макларен» столкнулся с отказами моторов «Хонды».