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5 марта 2017, 19:48 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вандорн первым сядет за руль «Макларена» на вторых тестах Формулы-1

Команда Формулы-1 «Макларен» определилась с графиком работы пилотов во второй части предсезонных тестов в Барселоне.

Команда Формулы-1 <span class=error>Макларен</span> определилась с графиком работы пилотов во второй части предсезонных тестов в Барселоне. Увеличить
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Гонщиков поменяли местами, и теперь открывать тесты будет Стоффель Вандорн. Как и в прошлый раз, пилоты будут работать по очереди по одному дню.

График работы пилотов «Макларена» на вторых тестах в Барселоне:

7 марта — Стоффель Вандорн
8 марта — Фернандо Алонсо
9 марта — Стоффель Вандорн
10 марта — Фернандо Алонсо.

На первых тестах «Макларен» столкнулся с отказами моторов «Хонды».
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