Вандорн первым сядет за руль «Макларена» на вторых тестах Формулы-1
Команда Формулы-1 «Макларен» определилась с графиком работы пилотов во второй части предсезонных тестов в Барселоне.
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Гонщиков поменяли местами, и теперь открывать тесты будет Стоффель Вандорн. Как и в прошлый раз, пилоты будут работать по очереди по одному дню.
График работы пилотов «Макларена» на вторых тестах в Барселоне:
7 марта — Стоффель Вандорн
8 марта — Фернандо Алонсо
9 марта — Стоффель Вандорн
10 марта — Фернандо Алонсо.
На первых тестах «Макларен» столкнулся с отказами моторов «Хонды».
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