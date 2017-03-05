Булье: Не ожидали появления таких проблем

«Неделя в Барселоне началась не совсем так, как мы того хотели. Думаю, что в Японии поработают над той проблемой, которая возникла. Возникшие неисправности были такого характера, которые мы не ожидали увидеть.



Это проблемы нового ряда, не с прошлого года. Честно, не думал, что мы с ними столкнёмся. Но нет ничего страшного, думаю, что всё поправимо», — цитирует Булье официальный сайт Формулы-1.