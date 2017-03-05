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5 марта 2017, 0:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Булье: Не ожидали появления таких проблем

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье признался, что в команде не ожидали тех проблем, с которыми ей пришлось столкнуться в Барселоне.

«Неделя в Барселоне началась не совсем так, как мы того хотели. Думаю, что в Японии поработают над той проблемой, которая возникла. Возникшие неисправности были такого характера, которые мы не ожидали увидеть.

Это проблемы нового ряда, не с прошлого года. Честно, не думал, что мы с ними столкнёмся. Но нет ничего страшного, думаю, что всё поправимо», — цитирует Булье официальный сайт Формулы-1.
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