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4 марта 2017, 23:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Будь у меня машина времени, отправился бы смотреть на динозавров

Официальный YouTube канал «Мерседес» опубликовал интервью Льюиса Хэмилтона, причём в роли журналиста на этот раз выступила маленькая поклонница пилота.

Отвечая на вопросы Хлои, британец сказал, что несмотря на статус одного из самых быстрых людей на планете, он очень долго собирается в поездки и всегда последним доедает ужин. Рассказывая непосредственно о Формуле-1, британец отметил, что когда ты являешься лидером во время гонки, то время тянется очень медленно, а когда пытаешься кого-то догнать, то его просто не хватает. Для победы, по словам Хэмилтона, недостаточно быть просто самым быстрым, надо обладать и другими качествами.

После Хлои и Льюис немного пофантазировали. Так, Хэмилтон сказал, что, будь у него машина времени, он бы сперва отправился в прошлое, чтобы посмотреть на динозавров. А в конце интервью пилот «Мерседес» предложил девочке поработать вместе, при условии что та закончит школу.
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