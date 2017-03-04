Кристиан Хорнер: Спустя время люди поймут, что Экклстоун сделал для Формулы-1

«То, что Экклстоун сделал для спорта, невероятно, и я думаю, что потребуется время, чтобы все поняли это. В новых владельцах здорово, что они сосредоточены на том, какой хотят видеть Ф-1 в плане развлечения. Верны своим идеям о том, как сделать спорт доступнее и привлекательнее. Мы с нетерпением ждем момента, когда услышим об их планах», — цитирует слова Хорнера Crash.