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4 марта 2017, 22:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Хаас» доволен пояснениями ФИА насчёт соответствия подвесок регламенту

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил, что его команда довольна тем, как ФИА прояснила правила относительно соответствия подвески новому техническому регламенту.

«У нас есть чёткое понимание того, чего нельзя было делать, и мы этого не делали. Нам нечего волноваться по поводу нарушения правил, мы слишком маленькая команда для этого. Не знаю, что есть в наличии у других, это большой вопрос. Если все должны пожаловаться в ФИА, то всем нужно сказать, легально это или нет. Так что сейчас мы вполне довольны тем, как написаны правила.

Будет жаль, если кто-то решит объявить ФИА протест и нарушить правила в Австралии. В данном случае вина будет лежать на тех, кто захочет рискнуть, а не тех, кто захочет выразить протест. У всех есть право протестовать. Но нельзя, чтобы в Австралии кто-то начал протестовать из-за того, что не выполнил предписания ФИА», — приводит слова Штайнера ESPN.
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