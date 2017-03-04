Даниэль Риккардо: Я уже показал, чего способен добиться в Формуле-1

«У машины определенно есть потенциал, однако его еще предстоит раскрыть в полной мере, — цитирует слова Риккардо газета The West Australian. — А если говорить о моей физической форме, то, по-моему, я еще никогда не был так хорошо готов к сезону. Не думаю, что он будет носить для меня какой-то переломный характер, хотя, разумеется, я, как всегда, многого от себя требую и постараюсь, чтобы этот год стал лучшим в моей карьере.

По-моему, я уже показал, чего способен добиться в Формуле-1. И я не чувствую какого-то жесткого прессинга, какого-то груза ответственности, что в этом году обязан во что бы то ни стало показывать результаты, поскольку, несомненно, в любом случае я буду выступать на высоком уровне".