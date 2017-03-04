Даниэль Риккардо: Я уже показал, чего способен добиться в Формуле-1
Гонщик команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал особенности нового болида и поделился ожиданиями от предстоящего сезона. Австралиец проведет уже седьмой сезон в Королевских гонках.
«У машины определенно есть потенциал, однако его еще предстоит раскрыть в полной мере, — цитирует слова Риккардо газета The West Australian. — А если говорить о моей физической форме, то,
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