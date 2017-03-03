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3 марта 2017, 23:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ки: «Хаас» — главный конкурент «Торо Россо» в новом сезоне

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки полагает, что основным конкурентом его команды в предстоящем сезоне станет «Хаас».

«Борьба в средней группе в новом сезоне будет плотной как никогда. Мне кажется, что “Хаас” выглядит достаточно хорошо. Конечно, мы должны посмотреть на то, как будут развиваться события в Мельбурне, но они проделали хорошую работу. Они выглядят более конкурентоспособными по сравнению с прошлым годом.

То, что я не упомянул в числе основных конкурентов “Заубер” или “Макларен”, не говорит о моём неуважении к ним. “Макларен”, как и мы, испытали сложности на минувшей неделе. Так что ситуацию с ними комментировать сложно, очевидно, что они не выполнили задуманного», — приводит слова Ки Autosport.
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