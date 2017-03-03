«Борьба в средней группе в новом сезоне будет плотной как никогда. Мне кажется, что “Хаас” выглядит достаточно хорошо. Конечно, мы должны посмотреть на то, как будут развиваться события в Мельбурне, но они проделали хорошую работу. Они выглядят более конкурентоспособными по сравнению с прошлым годом.



То, что я не упомянул в числе основных конкурентов “Заубер” или “Макларен”, не говорит о моём неуважении к ним. “Макларен”, как и мы, испытали сложности на минувшей неделе. Так что ситуацию с ними комментировать сложно, очевидно, что они не выполнили задуманного», — приводит слова Ки Autosport.