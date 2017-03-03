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3 марта 2017, 19:11 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Хонде» обеспокоены проблемой с механикой

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава рассказал, что проблемы, возникшие с механикой во время тестов в Барселоне, вызывают у него особую обеспокоенность.

«Мы до сих пор не уверены в причинах, вызвавших проблемы с механикой, потому я, конечно же, обеспокоен случившемся», — приводит слова Хасегавы BBC.

Вместе с тем функционер отметил, что на следующей неделе в команде по-прежнему планируют использовать ту же силовую установку, что и на предыдущих тестах. Однако дополнительные исследования проблемы могут внести коррективы в эти планы.
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