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3 марта 2017, 19:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: «Феррари» очень быстра

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф остался впечатлён скоростью, продемонстрированной пилотами «Феррари» на тестах в Барселоне.

Руководитель Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольф</span> остался <span class=error>впечатлён</span> скоростью продемонстрированной пилотами <span class=error>Феррари</span> на тестах в Барселоне. Увеличить
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«Вероятно, что на тестах в Барселоне мы не увидели реальной силы “Ред Булл” и не поняли, какой эта команда предстанет в Мельбурне. Что же касается “Феррари”, то они были действительно очень быстрыми», — цитирует Вольфа Nextgen-auto.

Добавим, что в последний день тестов пилот «Феррари» Кими Райкконен занял первое место, лучшим же из пилотов «Мерседеса» стал Валттери Боттас, занявший восьмое место.
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