Вольф: «Феррари» очень быстра

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«Вероятно, что на тестах в Барселоне мы не увидели реальной силы “Ред Булл” и не поняли, какой эта команда предстанет в Мельбурне. Что же касается “Феррари”, то они были действительно очень быстрыми», — цитирует Вольфа Nextgen-auto.



Добавим, что в последний день тестов пилот «Феррари» Кими Райкконен занял первое место, лучшим же из пилотов «Мерседеса» стал Валттери Боттас, занявший восьмое место.