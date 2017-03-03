Магнуссен не обращает внимания на комментарии
По словам Кевина Магнуссена, он не обращает внимания на разговоры о том, что контракт с Haas на 2017 год — его последняя возможность остаться в Формуле 1.
На прошлой неделе в британской прессе появились комментарии, авторы которых напомнили, что гонщики крайне редко получают третий шанс продолжить карьеру в чемпионате, особенно если ранее с ним отказались сотрудничать в таких командах, как McLaren и Renault.
Когда у датчанина спросили, что он думает о подобных высказываниях, Кевин заявил: «Я не собираюсь это комментировать. Я считаю, что заслужил место в Формуле 1 и, разумеется, рад выступать за Haas.
Приятно прийти в команду, в которой действительно хотели сотрудничать со мной. Они считают, что я им подхожу и могу привнести
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