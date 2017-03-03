Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28961780/
3 марта 2017, 15:27 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Магнуссен не обращает внимания на комментарии

По словам Кевина Магнуссена, он не обращает внимания на разговоры о том, что контракт с Haas на 2017 год — его последняя возможность остаться в Формуле 1.

На прошлой неделе в британской прессе появились комментарии, авторы которых напомнили, что гонщики крайне редко получают третий шанс продолжить карьеру в чемпионате, особенно если ранее с ним отказались сотрудничать в таких командах, как McLaren и Renault.

Когда у датчанина спросили, что он думает о подобных высказываниях, Кевин заявил: «Я не собираюсь это комментировать. Я считаю, что заслужил место в Формуле 1 и, разумеется, рад выступать за Haas.

Приятно прийти в команду, в которой действительно хотели сотрудничать со мной. Они считают, что я им подхожу и могу привнести что-то позитивное. Работая с Haas, я уже получил лучший опыт за три сезона, что провел в Формуле 1".
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»