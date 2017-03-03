Магнуссен не обращает внимания на комментарии

На прошлой неделе в британской прессе появились комментарии, авторы которых напомнили, что гонщики крайне редко получают третий шанс продолжить карьеру в чемпионате, особенно если ранее с ним отказались сотрудничать в таких командах, как McLaren и Renault.

Когда у датчанина спросили, что он думает о подобных высказываниях, Кевин заявил: «Я не собираюсь это комментировать. Я считаю, что заслужил место в Формуле 1 и, разумеется, рад выступать за Haas.