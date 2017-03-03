Симондс присоединился к команде комментаторов Ф-1 на Sky Sports
Бывший технический директор «Уильямса» Пэт Симондс присоединился к команде канала Sky Sports, где будет выполнять обязанности комментатора Формулы-1 по ходу сезона-2017.
«Я всегда был впечатлён качеством и инновациями в трансляциях Формулы-1 каналом Sky. Кажется, что сейчас самый подходящий момент присоединиться к их команде в преддверии столь непредсказуемого сезона, когда все гонки будут транслироваться в качестве UHD и будут выглядеть драматичнее в каждом повороте», — цитирует Симондса Sky Sports.
Пост технического директора «Уильямса» Симондс покинул по окончании сезона-2016.
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