Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28958310/
3 марта 2017, 11:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Симондс присоединился к команде комментаторов Ф-1 на Sky Sports

Бывший технический директор «Уильямса» Пэт Симондс присоединился к команде канала Sky Sports, где будет выполнять обязанности комментатора Формулы-1 по ходу сезона-2017.

«Я всегда был впечатлён качеством и инновациями в трансляциях Формулы-1 каналом Sky. Кажется, что сейчас самый подходящий момент присоединиться к их команде в преддверии столь непредсказуемого сезона, когда все гонки будут транслироваться в качестве UHD и будут выглядеть драматичнее в каждом повороте», — цитирует Симондса Sky Sports.

Пост технического директора «Уильямса» Симондс покинул по окончании сезона-2016.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»