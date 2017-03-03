В 2018 году «Торо Россо» получит больше деталей от «Ред Булл»
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост рассказал, что в 2018 году его команда планирует получить больше деталей для болида от «Ред Булл».
«План состоит в том, чтобы увеличить степень взаимодействия между командами. Это будет продолжаться, потому что у нас уже есть внутренние элементы коробки передач и гидравлической системы, а также другие части от “Ред Булл”. Но, я думаю, что в следующем году мы увеличим их количество.
Есть две причины, по которым это происходит.
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