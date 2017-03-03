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https://sport.mail.ru/news/formula1/28957849/
3 марта 2017, 11:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В 2018 году «Торо Россо» получит больше деталей от «Ред Булл»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост рассказал, что в 2018 году его команда планирует получить больше деталей для болида от «Ред Булл».

«План состоит в том, чтобы увеличить степень взаимодействия между командами. Это будет продолжаться, потому что у нас уже есть внутренние элементы коробки передач и гидравлической системы, а также другие части от “Ред Булл”. Но, я думаю, что в следующем году мы увеличим их количество.

Есть две причины, по которым это происходит. Во-первых, для повышения производительности, а, во-вторых, для сокращения расходов, потому что нам не обязательно производить те же самые детали, которые мы можем купить», — цитирует Тоста F1Today.
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