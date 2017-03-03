Боттас: Переход в «Мерседес» оказался сложнее, чем я думал

«С каждым днём я все больше привыкаю к команде и чувствую себя легче. Сегодняшний завтрак прошёл хорошо, но мне предстоит ещё много работы в отношении процесса адаптации, так как я думал, что смена команды пройдет немного легче. Вместе с тем, я не могу сказать, что это сложный процесс.

С момента прихода в команду я постоянно работал над тем, чтобы привыкнуть к здешним процессам, полагаю, что это дало результат. Уверен, на следующей неделе мы достигнем ещё большего прогресса, и у меня останется время до первой гонки в Мельбурне, чтобы до конца освоить все процессы в команде.



В «Мерседесе» всё организованно совершенно иначе. Тут работает много очень умных людей, и я, безусловно, буду перенимать их опыт и знания", — цитирует Боттаса Autosport.