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3 марта 2017, 1:03 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: Переход в «Мерседес» оказался сложнее, чем я думал

Финский пилот «Мерседес» Валттери Боттас рассказал о своем переходе в команду, и о периоде адаптации в ней.

Финский пилот Мерседес <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span> рассказал о своем переходе в команду и о периоде адаптации в ней. Увеличить
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«С каждым днём я все больше привыкаю к команде и чувствую себя легче. Сегодняшний завтрак прошёл хорошо, но мне предстоит ещё много работы в отношении процесса адаптации, так как я думал, что смена команды пройдет немного легче. Вместе с тем, я не могу сказать, что это сложный процесс.

С момента прихода в команду я постоянно работал над тем, чтобы привыкнуть к здешним процессам, полагаю, что это дало результат. Уверен, на следующей неделе мы достигнем ещё большего прогресса, и у меня останется время до первой гонки в Мельбурне, чтобы до конца освоить все процессы в команде.

В «Мерседесе» всё организованно совершенно иначе. Тут работает много очень умных людей, и я, безусловно, буду перенимать их опыт и знания", — цитирует Боттаса Autosport.
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