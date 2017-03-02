Боттас: Первые тесты дали много информации
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас отметил, что доволен итогами первой части предсезонных тестов в Формулы-1 в Барселоне.
Сегодня финский гонщик показал восьмой результат, проехав 68 кругов. Лучшее время было у Кими Райкконена из «Феррари».
«Доволен первыми тестами, которые дали много информации. Классная командная работа и отличный километраж. Уже предвкушаю следующую неделю», — написал Боттас в своём «твиттере».
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