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2 марта 2017, 22:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: Первые тесты дали много информации

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас отметил, что доволен итогами первой части предсезонных тестов в Формулы-1 в Барселоне.

Сегодня финский гонщик показал восьмой результат, проехав 68 кругов. Лучшее время было у Кими Райкконена из «Феррари».

«Доволен первыми тестами, которые дали много информации. Классная командная работа и отличный километраж. Уже предвкушаю следующую неделю», — написал Боттас в своём «твиттере».
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