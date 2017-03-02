Боттас: Первые тесты дали много информации

Сегодня финский гонщик показал восьмой результат, проехав 68 кругов. Лучшее время было у Кими Райкконена из «Феррари».



«Доволен первыми тестами, которые дали много информации. Классная командная работа и отличный километраж. Уже предвкушаю следующую неделю», — написал Боттас в своём «твиттере».