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2 марта 2017, 21:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА проверит подвеску всех команд Формулы-1 после тестов

ФИА проведёт инспекцию подвесок всех команд Формулы-1 по окончании четвёртого дня первой части предсезонных тестов в Барселоне. Федерация будет проверять подвески на их соответствие техническому регламенту.

Ранее «Феррари» просила проверить подвески «Мерседеса» и «Ред Булл», сомневаясь в их легальности.

«Разъяснение станет основой для решений стюардов в спорных ситуациях. Если вокруг подвески возникнет конфликт, каждый случай будет разбираться отдельно, отталкиваясь от этого разъяснения», — заявил источник в ФИА Auto Motor und Sport.
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