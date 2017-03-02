ФИА проверит подвеску всех команд Формулы-1 после тестов

Ранее «Феррари» просила проверить подвески «Мерседеса» и «Ред Булл», сомневаясь в их легальности.



«Разъяснение станет основой для решений стюардов в спорных ситуациях. Если вокруг подвески возникнет конфликт, каждый случай будет разбираться отдельно, отталкиваясь от этого разъяснения», — заявил источник в ФИА Auto Motor und Sport.