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2 марта 2017, 21:15 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Райкконен стал лучшим в заключительный день тестов «Формулы-1» в Барселоне

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Кими Райкконен показал лучший результат в ходе четвертого, заключительного дня второй части предсезонных тестов, которые прошли в Барселоне.

Российский пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> не показал времени <nobr>из-за </nobr>проблем с силовой установкой болида. Увеличить
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Финн проехал по трассе 88 кругов, на лучшем из них показав результат 1 минута 20,872 секунды. Второе время у голландца Макса Ферстаппена («Ред Булл») — отставание +0,897 секунды (83 круга). Третий результат показал британец Джолион Палмер из «Рено» (+0,906 — 39 кругов).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не показал времени из-за проблем с силовой установкой болида.
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