Райкконен стал лучшим в заключительный день тестов «Формулы-1» в Барселоне
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Кими Райкконен показал лучший результат в ходе четвертого, заключительного дня второй части предсезонных тестов, которые прошли в Барселоне.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Финн проехал по трассе 88 кругов, на лучшем из них показав результат 1 минута 20,872 секунды. Второе время у голландца Макса Ферстаппена («Ред Булл») — отставание +0,897 секунды (83 круга). Третий результат показал британец Джолион Палмер из «Рено» (+0,906 — 39 кругов).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не показал времени
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter