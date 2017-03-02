Райкконен стал лучшим в заключительный день тестов «Формулы-1» в Барселоне

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Финн проехал по трассе 88 кругов, на лучшем из них показав результат 1 минута 20,872 секунды. Второе время у голландца Макса Ферстаппена («Ред Булл») — отставание +0,897 секунды (83 круга). Третий результат показал британец Джолион Палмер из «Рено» (+0,906 — 39 кругов).