Тост: В 2018 году «Торо Россо» будет брать больше деталей у «Ред Булл»

«Мы планировали расширить сотрудничество команд. Мы уже получаем детали коробки передач, гидравлическую систему и другие детали от “Ред Булл”. Но я думаю, что в следующем году мы увеличим их число.



На это есть две причины. Первая — увеличение скорости, вторая — экономия денег. Нет нужды разрабатывать и производить те же части, которые мы можем купить у “Ред Булл”.



Мы самостоятельная команда, более самостоятельная, чем люди думают. Но если ты владеешь двумя командами, как “Ред Булл”, то хочешь наладить синергию между ними. Нет смысла дважды производить детали, не влияющие на скорость. Есть смысл сложить наши ресурсы и найти общее решение», — приводит слова Тоста F1 Today.