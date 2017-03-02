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2 марта 2017, 19:05 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Пирелли» представит новые дождевые шины на Гран-при Китая

«Пирелли» намерена представить новые дождевые шины для Формулы-1 на Гран-при Китая, так как нынешняя версия не лучшим образом показала себя на тестах в Барселоне.

<span class=error>Пирелли</span> намерена представить новые дождевые шины для Формулы-1 на <nobr>Гран-при </nobr>Китая так как нынешняя версия не лучшим образом показала себя на тестах в Барселоне. Увеличить
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«Мы должны изменить рабочий диапазон составов. Мы в любом случае собирались сделать это с полностью дождевыми шинами. Мы работали над этим зная, что у нас будет старт с места после выезда сейфти-кара.

Мы работали над этим, а сегодня увидели, что с промежуточными шинами тоже есть проблемы. Тут сказалась ширина шин, ведь пилоты говорили, что довольны промежуточной резиной и её менять не надо», — приводит слова главы автоспортивного подразделения «Пирелли» Пола Хембри Autosport.
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