«Пирелли» представит новые дождевые шины на Гран-при Китая

«Мы должны изменить рабочий диапазон составов. Мы в любом случае собирались сделать это с полностью дождевыми шинами. Мы работали над этим зная, что у нас будет старт с места после выезда сейфти-кара.



Мы работали над этим, а сегодня увидели, что с промежуточными шинами тоже есть проблемы. Тут сказалась ширина шин, ведь пилоты говорили, что довольны промежуточной резиной и её менять не надо», — приводит слова главы автоспортивного подразделения «Пирелли» Пола Хембри Autosport.