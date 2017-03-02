Феттель: Машина «Феррари» хороша, больших проблем нет

«Конечно, можно увидеть результаты, но мы сосредоточены на себе, и пока кажется, что машина хороша и больших проблем нет. О скорости судить пока рано, впереди ещё слишком много работы.



Единственный минус нынешних машин в том, что они довольно тяжёлые в сравнении с теми, что были несколько лет назад. Было бы здорово иметь ту же прижимную силу при машинах, которые на 150 кг легче, как было десять лет назад», — цитирует Феттеля F1 Today.