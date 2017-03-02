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2 марта 2017, 18:34 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель: Машина «Феррари» хороша, больших проблем нет

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель доволен работой машины на тестах Формулы-1 в Барселоне.

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> доволен работой машины на тестах Формулы-1 в Барселоне. Увеличить
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«Конечно, можно увидеть результаты, но мы сосредоточены на себе, и пока кажется, что машина хороша и больших проблем нет. О скорости судить пока рано, впереди ещё слишком много работы.

Единственный минус нынешних машин в том, что они довольно тяжёлые в сравнении с теми, что были несколько лет назад. Было бы здорово иметь ту же прижимную силу при машинах, которые на 150 кг легче, как было десять лет назад», — цитирует Феттеля F1 Today.
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