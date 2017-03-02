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2 марта 2017, 1:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Сочувствую Лэнсу Строллу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил сочувствие новичку «Уильямса» Лэнсу Строллу, два дня попадающему в аварии на тестах.

«Я сочувствую ему потому, что сейчас самый тяжёлый год для прихода в Формулу-1. Я знаю, что он ездил по миру и проводил тесты за “Уильямс” и получил больше времени на подготовку, чем было бы у любого другого. Но машина совсем не легка для управления, она намного быстрее предыдущих в поворотах. Точность стала ещё важнее — прошлогодняя машина проще этой.

Нельзя без опыта прыгнуть в машину и избежать разворотов, их следовало ожидать. Хорошо, что он проходит через это сейчас, а не в первой гонке», — цитирует Хэмилтона Autosport.
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