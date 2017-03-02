Сезон 2017 года определит карьеру Даниила Квята

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Новый 68-й сезон «Формулы-1″ обещает стать самым интересным и непредсказуемым за всю новейшую историю «Королевских гонок». Серьезные изменения в регламенте Ф-1 не только существенно увеличат нагрузки на пилотов, но и перераспределят расклад сил в борьбе за чемпионство. В первую очередь может завершиться эпоха доминирования команды «Мерседес», чьи пилоты три года подряд делили первое и второе место в общем зачете. Во-вторых, нововведения могут сыграть на руку российскому гонщику «Торо Россо Даниилу Квяту, чья физическая форма выгодно отличает его от конкурентов.

Основные изменения в регламенте коснутся шин и аэродинамики. Размер резины увеличился практически вдвое. «Переход на широкие шины позволит вернуть в «Формулу-1″ агрессивный дух и экзотику 1970-х, — утверждают в пресс-службе Pirelli. — Машины в те годы выглядели так, словно ими могли управлять только супермены».

Что касается аэродинамики, то крылья болидов станут шире, кроме того, переднее крыло станет треугольным. Заднее крыло, кроме прибавки в ширине, «опустится» ниже. По мнению руководства Ф-1, дополнительная прижимная сила позволит увеличить скорость прохождения поворотов со 170 до 210 км/ч. А чтобы справиться с возросшим весом автомобиля, на 5 л «подрастет» и объем топливного бака.

Новые условия ставят под вопрос доминирование «Мерседеса, считает советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин.

— В этом сезоне я жду настоящей борьбы за чемпионство, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Последние три года «Формула-1» была театром одного актера. Пилоты «Мерседеса» выигрывали 90% всех гонок и боролись за чемпионский титул между собой. Изменения в правилах должны прервать их гегемонию. Мне кажется, пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо способны навязать борьбу Льюису Хэмилтону. Не стал бы списывать со счетов и четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. В новых условиях он может заметно прибавить. Сюрпризов можно ждать и от «Макларена» — думаю, Фернандо Алонсо еще не сказал своего последнего слова в «Королевских гонках».

Стоит отметить, что новые правила потребуют дополнительных усилий не только от технических штабов конюшен, но и от пилотов — тот, кто не приспособится к изменениям, по итогам сезона окажется среди проигравших. По расчетам экспертов, увеличение прижимной силы и переход на более широкие шины приведет к росту скоростей примерно на 40 км/ч, а перегрузки в быстрых поворотах будут достигать 5g.

Нововведения значительно ужесточат и требования к выносливости и подготовленности пилотов. Общее физическое развитие и тренированность мышц шеи станут ключевыми факторами — с ростом прижимной силы увеличатся нагрузки на спортсменов при торможениях и в поворотах. «Для спорта важно, чтобы машинами стало сложнее управлять. Это позволит отделить мальчиков от мужчин, — считает руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер. — Зрители поймут, за что пилоты получают такие деньги, а сами гонки станут зрелищнее. Все этого хотят.

По словам Игоря Ермилина, выиграть от этих изменений смогут несколько пилотов, в том числе россиянин Даниил Квят.

— На мой взгляд, наиболее физически подготовленными гонщиками являются Себастьян Феттель, Даниэль Риккардо, Валттери Боттас и Даниил Квят, — продолжил эксперт. — В межсезонье Даня хорошо поработал над свои весом (58 кг. — «Известия) и всегда выделялся трудоспособностью на тренировках и хорошей физикой. На мой взгляд, этот сезон должен стать переломным в карьере Квята. Я верю, что его серия неудач прервется и он будет исправно набирать очки и опередит в общем зачете своего напарника по команде Карлоса Сайнса-младшего.

Стоит отметить, что для Даниила Квята это будет уже четвертый сезон в «Королевских гонках».

— Это год новых возможностей, новых машин, нового регламента, — рассказал Даниил Квят. — Произошло много перемен, хотя если говорить о гонщиках, то почти все сохранили свои места в чемпионате. Важно как можно быстрее адаптироваться к новым правилам и постараться выжать из них максимум. Думаю, каждая трасса будет словно новая, поскольку все прошлые ориентиры, в том числе и скорость прохождения поворотов, перестанут быть актуальными.

Календарь «Формулы-1» в 2017 году состоит из 20 этапов. Гонка в Баку перенесена на 25 июня — организаторы этапа попросили об этом, чтобы избежать пересечений с марафоном «24 часа Ле-Мана». В результате изменились и даты проведения гонок в Австрии и Великобритании — если раньше между двумя этапами была двухнедельная пауза, то теперь эти июльские гонки стали сдвоенными.

Помимо них, сдвоенными стали и Гран-при США и Мексики — обе гонки пройдут в конце октября с разницей в одну неделю. Также включен в календарь Гран-при Бразилии, но проведение этого этапа должно быть подтверждено дополнительно.

26/03 Гран-при Австралия, Альберт-парк.

09/04 Китай, Шанхай.

16/04 Бахрейн, Сахир.

30/04 Россия, Сочи.

14/05 Испания, Барселона.

28/05 Монако, Монте-Карло.

11/06 Канада, Монреаль.

25/06 Азербайджан, Баку.

09/07 Австрия, Ред Булл Ринг.

16/07 Великобритания, Сильверстоун.

30/07 Венгрия, Хунгароринг.

27/08 Бельгия, Спа.

03/09 Италия, Монца.

17/09 Сингапур, Марина-Бей.

01/10 Малайзия, Сепанг.

08/10 Япония, Сузука.

22/10 США, Остин.

29/10 Мексика, Мехико.

12/11 Бразилия, Сан-Паулу.