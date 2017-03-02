Сезон 2017 года определит карьеру Даниила Квята
Кардинальные изменения в регламенте «Формулы-1» пойдут на пользу российскому пилоту.
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Новый 68-й сезон «Формулы-1″ обещает стать самым интересным и непредсказуемым за всю новейшую историю «Королевских гонок». Серьезные изменения в регламенте Ф-1 не только существенно увеличат нагрузки на пилотов, но и перераспределят расклад сил в борьбе за чемпионство. В первую очередь может завершиться эпоха доминирования команды «Мерседес», чьи пилоты три года подряд делили первое и второе место в общем зачете.
Основные изменения в регламенте коснутся шин и аэродинамики. Размер резины увеличился практически вдвое. «Переход на широкие шины позволит вернуть в «Формулу-1″ агрессивный дух и экзотику 1970-х, — утверждают в
Что касается аэродинамики, то крылья болидов станут шире, кроме того, переднее крыло станет треугольным. Заднее крыло, кроме прибавки в ширине, «опустится» ниже. По мнению руководства Ф-1, дополнительная прижимная сила позволит увеличить скорость прохождения поворотов со 170 до 210 км/ч. А чтобы справиться с возросшим весом автомобиля, на 5 л «подрастет» и объем топливного бака.
Новые условия ставят под вопрос доминирование «Мерседеса, считает советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин.
— В этом сезоне я жду настоящей борьбы за чемпионство, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Последние три года «Формула-1» была театром одного актера. Пилоты «Мерседеса» выигрывали 90% всех гонок и боролись за чемпионский титул между собой. Изменения в правилах должны прервать их гегемонию. Мне кажется, пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо способны навязать борьбу Льюису Хэмилтону. Не стал бы списывать со счетов и четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. В новых условиях он может заметно прибавить. Сюрпризов можно ждать и от «Макларена» — думаю, Фернандо Алонсо еще не сказал своего последнего слова в «Королевских гонках».
Стоит отметить, что новые правила потребуют дополнительных усилий не только от технических штабов конюшен, но и от пилотов — тот, кто не приспособится к изменениям, по итогам сезона окажется среди проигравших. По расчетам экспертов, увеличение прижимной силы и переход на более широкие шины приведет к росту скоростей примерно на 40 км/ч, а перегрузки в быстрых поворотах будут достигать 5g.
Нововведения значительно ужесточат и требования к выносливости и подготовленности пилотов. Общее физическое развитие и тренированность мышц шеи станут ключевыми факторами — с ростом прижимной силы увеличатся нагрузки на спортсменов при торможениях и в поворотах. «Для спорта важно, чтобы машинами стало сложнее управлять. Это позволит отделить мальчиков от мужчин, — считает руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер. — Зрители поймут, за что пилоты получают такие деньги, а сами гонки станут зрелищнее. Все этого хотят.
По словам Игоря Ермилина, выиграть от этих изменений смогут несколько пилотов, в том числе россиянин Даниил Квят.
— На мой взгляд, наиболее физически подготовленными гонщиками являются Себастьян Феттель, Даниэль Риккардо, Валттери Боттас и Даниил Квят, — продолжил эксперт. — В межсезонье Даня хорошо поработал над свои весом (58 кг. — «Известия) и всегда выделялся трудоспособностью на тренировках и хорошей физикой. На мой взгляд, этот сезон должен стать переломным в карьере Квята. Я верю, что его серия неудач прервется и он будет исправно набирать очки и опередит в общем зачете своего напарника по команде Карлоса
Стоит отметить, что для Даниила Квята это будет уже четвертый сезон в «Королевских гонках».
— Это год новых возможностей, новых машин, нового регламента, — рассказал Даниил Квят. — Произошло много перемен, хотя если говорить о гонщиках, то почти все сохранили свои места в чемпионате. Важно как можно быстрее адаптироваться к новым правилам и постараться выжать из них максимум. Думаю, каждая трасса будет словно новая, поскольку все прошлые ориентиры, в том числе и скорость прохождения поворотов, перестанут быть актуальными.
Календарь «Формулы-1» в 2017 году состоит из 20 этапов. Гонка в Баку перенесена на 25 июня — организаторы этапа попросили об этом, чтобы избежать пересечений с марафоном «24 часа Ле-Мана». В результате изменились и даты проведения гонок в Австрии и Великобритании — если раньше между двумя этапами была двухнедельная пауза, то теперь эти июльские гонки стали сдвоенными.
Помимо них, сдвоенными стали и
26/03
09/04 Китай, Шанхай.
16/04 Бахрейн, Сахир.
30/04 Россия, Сочи.
14/05 Испания, Барселона.
28/05 Монако,
11/06 Канада, Монреаль.
25/06 Азербайджан, Баку.
09/07 Австрия, Ред Булл Ринг.
16/07 Великобритания, Сильверстоун.
30/07 Венгрия, Хунгароринг.
27/08 Бельгия, Спа.
03/09 Италия, Монца.
17/09 Сингапур,
01/10 Малайзия, Сепанг.
08/10 Япония, Сузука.
22/10 США, Остин.
29/10 Мексика, Мехико.
12/11 Бразилия,
26/11
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