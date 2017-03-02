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2 марта 2017, 1:00 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: Это был простой день, «Мерседес» выполнил всю программу

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал третий день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

«Думаю, это была очередная хорошая сессия. Мы проехали много миль и выполнили всю программу — провели длинные и короткие отрезки, собрали информацию о разных типах шин.

Утром по холоду мы начали с работы над аэродинамикой, потом стали тестировать разные настройки. Это был довольно простой день, и пока всё отлично работают. Машина работает хорошо, и ощущения от неё всё лучше.

Сегодня без ветра было проще, и я лучше испытал новую машину. Остался один день и дождевые заезды в четверг, с нетерпением жду новых кругов», — приводит слова Боттаса пресс-релиз команды.
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