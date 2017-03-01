Боттас показал лучшее время в третий день предсезонных тестов «Формулы-1»

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В среду Боттас проехал лучший круг за 1 минуту 19,705 секунды на супермягком комплекте шин. Второе время показал пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель — 1.19,952, ехавший на мягком комплекте. Третьим стал австралиец Дэниел Риккьярдо из «Ред Булл» — 1.21,153.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время (1.23,952), проехав 31 круг.

Результаты других пилотов в третий день тестов:

4. Джолион Палмер, «Рено» (+1,691; 51 круг);.

5. Нико Хюлькенберг, «Рено» (+2,086; 42);.

6. Маркус Эрикссон, «Заубер» (+2,119; 126);.

7. Льюис Хэмилтон, «Мерседес» (+2,385; 95);.

8. Ромен Грожан, «Хаас» (+2,413; 56);.

9. Лэнс Стролл, «Уильямс» (+2,646; 98);.

10. Фернандо Алонсо, «Макларен» (+2,893; 72 круга);.

11. Карлос Сайнс-младший, «Торо Россо» (+3,835; 32);.

12. Альфонсо Селис, «Форс Индия» (+3,863; 71).