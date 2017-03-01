Алонсо: В 2017 году пилоты стали менее важны

«Машины-2017 дают больше возможностей доходить до предела и выражать свой стиль пилотажа, чем предыдущие. С другой стороны, с нынешними технологиями, аэродинамическим пакетом, двигателями пилот стал менее важен. В этом году несколько поворотов исчезли, так что если в прошлом году у тебя было на 20 л.с. меньше и ты терял три-четыре десятых, то в этом потеряешь полсекунды», — приводит слова Алонсо Marca.