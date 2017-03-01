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1 марта 2017, 21:11 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо: В 2017 году пилоты стали менее важны

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что изменение технического регламента Формулы-1 в 2017 году понизило значимость пилотов.

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«Машины-2017 дают больше возможностей доходить до предела и выражать свой стиль пилотажа, чем предыдущие. С другой стороны, с нынешними технологиями, аэродинамическим пакетом, двигателями пилот стал менее важен. В этом году несколько поворотов исчезли, так что если в прошлом году у тебя было на 20 л.с. меньше и ты терял три-четыре десятых, то в этом потеряешь полсекунды», — приводит слова Алонсо Marca.
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