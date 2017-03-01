Британская команда «Манор» отказалась от участия в чемпионате «Формулы-1»
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Британская команда «Манор» отказалась от участия в чемпионате «Формулы-1», сообщает Autosport.
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«Манор»
По информации источника, британский бизнесмен Стивен Фитцпатрик, который финансировал команду последние два года, уже направил письмо в Международную автомобильную федерацию (FIA) с официальным уведомлением о снятии «Манора» с чемпионата.
Отмечается, что FIA в ближайшее время должна объявить официальный список участников предстоящего сезона.
Новый сезон «Формулы-1» стартует 26 марта гонкой в австралийском Мельбурне.
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