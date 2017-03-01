Британская команда «Манор» отказалась от участия в чемпионате «Формулы-1»

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«Манор» из-за финансовых проблем в начале января перешел под внешнее управление компании FRP Advisory. Позже в FRP Advisory заявили, что «не появилось никакой стабильной операционной или финансовой структуры, готовой поддержать непрерывную деятельность команды».

По информации источника, британский бизнесмен Стивен Фитцпатрик, который финансировал команду последние два года, уже направил письмо в Международную автомобильную федерацию (FIA) с официальным уведомлением о снятии «Манора» с чемпионата.

Отмечается, что FIA в ближайшее время должна объявить официальный список участников предстоящего сезона.

Новый сезон «Формулы-1» стартует 26 марта гонкой в австралийском Мельбурне.