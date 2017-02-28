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28 февраля 2017, 22:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят доволен первыми тестами нового болида «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал второй день тестов Формулы-1 в Барселоне, по итогам котрого он показал шестое время.

«Это был довольно хороший день, первая возможность опробовать новый болид. Очевидно, что многое ещё нужно изучить.

Кое-что мы протестировали, но многое ещё нужно проверить. Нам нужно проезжать большее количество кругов. Но я думаю, что по итогам первых пары дней тестов у нас приличный пробег.

Пока всё выглядит довольно неплохо, но сложно сравнивать. Думаю, на данный момент каждая команда работает со своими настройками двигателя, так что я не знаю, что делают конкуренты. Кажется, что у нас всё в порядке, у нас есть некоторый пробег, всё выглядит неплохо. Но в ближайшее время внимание будет уделено скорости — тогда мы сможем оценить прогресс от новых моторов «Рено», — приводит слова Квята Motorsportweek.
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