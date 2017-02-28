Квят доволен первыми тестами нового болида «Торо Россо»
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал второй день тестов Формулы-1 в Барселоне, по итогам котрого он показал шестое время.
«Это был довольно хороший день, первая возможность опробовать новый болид. Очевидно, что многое ещё нужно изучить.
Пока всё выглядит довольно неплохо, но сложно сравнивать. Думаю, на данный момент каждая команда работает со своими настройками двигателя, так что я не знаю, что делают конкуренты. Кажется, что у нас всё в порядке, у нас есть некоторый пробег, всё выглядит неплохо. Но в ближайшее время внимание будет уделено скорости — тогда мы сможем оценить прогресс от новых моторов «Рено», — приводит слова Квята Motorsportweek.
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