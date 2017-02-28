Райкконен — лучший по итогам второго дня тестов в Барселоне, Квят — шестой
В Барселоне завершился второй день тестов Формулы-1, по итогам которого лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.
Второй результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а замкнул первую тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал шестое время.
Формула-1. Барселона. 28 февраля. Тесты. День второй.
1. Кими Райкконен («Феррари») — 1:20.960
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.023
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.240
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.244
5. Эстебан Окон («Форс Иния») +1.549
6. Даниил Квят («Торо Россо») +1.996
7. Валттери Боттас («Мерседес») +2.026
8. Джолион Палмер («Рено») +3.179
9. Антонио Джовинацци («Заубер») +3.657
10. Стоффель Вандорн («Макларен») +4.640
11. Лэнс Стролл («Уильямс») +5.080.
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