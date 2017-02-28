Итальянские СМИ раздражены молчанием «Феррари» после первых тестов новой машины

«В “Феррари” не говорят, но они довольны результатами первого дня тестов», — написал известный итальянский журналист Лео Туррини, по информации которого решение не давать комментариев было принято самим президентом «Феррари» Серджио Маркьонне



Однако другие итальянские журналисты не столь тепло встретили молчание «Феррари». «Сдержанная позиция команды является приемлемой, но не полное молчание», — отметил корреспондент La Gazzetta Dello Sport Луиджи Перна.



Издание La Republica, в свою очередь, отмечает: «Старт сезона с сохранением полного молчания — абсурден. Сдержанная позиция, о которой попросил Маркьонне, — это одно, но эта небрежность — совсем другое».