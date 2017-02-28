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28 февраля 2017, 18:21 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Рено» больше не сотрудничает с Марио Иллиеном

Известный моторист Марио Иллиен более не числится консультантом «Рено», сообщает Autosport.

Французский производитель начал сотрудничать со швейцарским специалистом в 2015 году, после того как «Ред Булл» предложил его кандидатуру в качестве человека, способного помочь с развитием гибридного турбомотора V6.

Ранее «Рено» представил новую концепцию мотора и системы ERS на сезон-2017, поскольку прежняя концепция, по словам представителей французского производителя, уже исчерпала свой потенциал.
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