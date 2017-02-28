«Рено» больше не сотрудничает с Марио Иллиеном

Французский производитель начал сотрудничать со швейцарским специалистом в 2015 году, после того как «Ред Булл» предложил его кандидатуру в качестве человека, способного помочь с развитием гибридного турбомотора V6.



Ранее «Рено» представил новую концепцию мотора и системы ERS на сезон-2017, поскольку прежняя концепция, по словам представителей французского производителя, уже исчерпала свой потенциал.