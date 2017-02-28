Хэмилтон объявил конкурс по оформлению своего шлема

«Разыскивается новый дизайн шлема. Вы хотите разработать дизайн моего гоночного шлема для нового сезона «Формулы»? Я лично встречусь с победителем на одном из треков и подарю ему точную копию шлема. Я ищу новый макет, который изменит мою текущую тему и будет цвета Candy Apple Red.