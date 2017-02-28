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28 февраля 2017, 12:01 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Хэмилтон объявил конкурс по оформлению своего шлема

Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон предложил болельщикам разработать дизайн нового шлема. Победителя ждет хороший приз. Об этом гонщик рассказал на своей странице в Инстаграм.

«Разыскивается новый дизайн шлема. Вы хотите разработать дизайн моего гоночного шлема для нового сезона «Формулы»? Я лично встречусь с победителем на одном из треков и подарю ему точную копию шлема. Я ищу новый макет, который изменит мою текущую тему и будет цвета Candy Apple Red.
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