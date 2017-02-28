Колумбийка Татьяна Кальдерон будет пилотом программы развития «Заубера» в 2017 году

В 2016 году Кальдерон провела 18 гонок в серии GP3, набрав два очка. В сезоне 2017 года 23-летняя колумбийка также продолжит выступление в этой серии.

«Я очень рада присоединиться к «Зауберу» в качестве пилота программы развития. Этот шаг приблизил мою мечту — в один день выступать в «Формуле-1», — заявила Кальдерон.

Основными пилотами «Заубера» в предстоящем сезоне будут немец Паскаль Верляйн и швед Маркус Эрикссон.