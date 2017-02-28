Колумбийка Татьяна Кальдерон будет пилотом программы развития «Заубера» в 2017 году
МОСКВА, 28 фев —
Р-Спорт. Колумбийка Татьяна Кальдерон будет пилотом программы развития «Заубера» в 2017 году, сообщается на официальном сайте швейцарской команды «Формулы-1».
В 2016 году Кальдерон провела 18 гонок в серии GP3, набрав два очка. В сезоне 2017 года 23-летняя колумбийка также продолжит выступление в этой серии.
«Я очень рада присоединиться к «Зауберу» в качестве пилота программы развития. Этот шаг приблизил мою мечту — в один день выступать в «Формуле-1», — заявила Кальдерон.
Основными пилотами «Заубера» в предстоящем сезоне будут немец Паскаль Верляйн и швед Маркус Эрикссон.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter