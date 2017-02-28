«Форс Индия»: Закончили тестовый день раньше из предосторожности

«Утро прошло в основном по плану — VJM10 проехал первые круги. Мы набрали пробег, проводили короткие отрезки, а потом увеличили число кругов. Смогли провести базовую системную проверку. Также мы начали работать над картографией аэродинамики и получили первые знания о новых шинах.



Нашу работу прервали проблемы с выхлопом, и мы закончили день раньше из предосторожности», — приводит слова Маккалоха пресс-релиз команды.