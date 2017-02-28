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28 февраля 2017, 10:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Форс Индия»: Закончили тестовый день раньше из предосторожности

Главный гоночный инженер «Форс Индия» Том Маккалох сказал, что Серхио Перес досрочно завершил первый день тестов в Барселоне из осторожности.

«Утро прошло в основном по плану — VJM10 проехал первые круги. Мы набрали пробег, проводили короткие отрезки, а потом увеличили число кругов. Смогли провести базовую системную проверку. Также мы начали работать над картографией аэродинамики и получили первые знания о новых шинах.

Нашу работу прервали проблемы с выхлопом, и мы закончили день раньше из предосторожности», — приводит слова Маккалоха пресс-релиз команды.
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