Алонсо: Проблемы «Макларена» на первом же круге — сочная новость
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо признал, что технические проблемы его команды в первый же день тестов — громкое событие.
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«Это сочная новость, когда после двух лет с такими проблемами нам приходится менять мотор на первом круге третьего сезона. Лёгкий заголовок. Но мы не можем позволить разочарованию втянуть себя в это.
Машина приехала в субботу в час дня, и в воскресенье у нас был рекламный день, никто не рад потере одного дня, и никто не скрывает разочарования. Нужно протестировать бесконечное количество вещей, и мы не смогли сделать этого. Но, не скрывая это, мы должны сохранять спокойствие. Тесты идут восемь дней, и давайте делать выводы после них», — цитирует Алонсо Autosport.
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