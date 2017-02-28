«Это сочная новость, когда после двух лет с такими проблемами нам приходится менять мотор на первом круге третьего сезона. Лёгкий заголовок. Но мы не можем позволить разочарованию втянуть себя в это.



Машина приехала в субботу в час дня, и в воскресенье у нас был рекламный день, никто не рад потере одного дня, и никто не скрывает разочарования. Нужно протестировать бесконечное количество вещей, и мы не смогли сделать этого. Но, не скрывая это, мы должны сохранять спокойствие. Тесты идут восемь дней, и давайте делать выводы после них», — цитирует Алонсо Autosport.