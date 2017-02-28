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28 февраля 2017, 1:01 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Нынешний болид лучше прошлогоднего — настоящий зверь

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал первый день тестов в Барселоне, во время которого он возглавил итоговый протокол с лучшим временем круга.

«Рад чувствовать более широкую, более быструю машину. Болид — настоящий зверь. Пилотаж немного изменился. Нынешний болид лучше прошлогоднего. Перегрузки также стали выше. Также выросла и прижимная сила, а пилотам всегда хочется её больше, чтобы сильнее атаковать в поворотах.

В ближайшие дни мы получим ещё больше от машины. Уверен, мы будем очень конкурентоспособными, но нам ещё предстоит многое сделать. На данный момент мы не думаем о соперниках, а полностью сосредоточены на реализации собственного потенциала», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.
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