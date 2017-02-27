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27 февраля 2017, 23:30 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Форс Индия» досрочно закончила программу первого дня тестов

В первый день тестов на трассе в Барселоне команда «Форс Индия» досрочно завершила работу из-за проблем с выхлопной системой.

«Утро получилось продуктивным, мы успели сделать многое: работали с настройками болида и шинами. Всё было хорошо. К сожалению, мы решили не выезжать во второй половине дня из соображений осторожности. Надеемся, завтра Эстебан сможет наверстать упущенное», — приводит слова Серхио Переса пресс-служба команды.
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