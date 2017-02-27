«Форс Индия» досрочно закончила программу первого дня тестов

«Утро получилось продуктивным, мы успели сделать многое: работали с настройками болида и шинами. Всё было хорошо. К сожалению, мы решили не выезжать во второй половине дня из соображений осторожности. Надеемся, завтра Эстебан сможет наверстать упущенное», — приводит слова Серхио Переса пресс-служба команды.