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27 февраля 2017, 22:04 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: «Мерседес» прошёл больше, чем дистанция гонки, без каких-либо проблем

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от болида после первого тестового дня в Барселоне.

«Это было отлично. Машина была быстрой в поворотах. Мне нравилось видеть все болиды на трассе, они выглядят отлично. Хорошо, что сегодня утром мы прошли больше, чем вся дистанция гонки, и с машиной не было никаких проблем. Уверен, что мы с Льюисом сможем поделиться с командой информацией по совершенствованию болида», — приводит слова Боттаса Sky Sports.
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