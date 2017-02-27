Боттас: «Мерседес» прошёл больше, чем дистанция гонки, без каких-либо проблем

«Это было отлично. Машина была быстрой в поворотах. Мне нравилось видеть все болиды на трассе, они выглядят отлично. Хорошо, что сегодня утром мы прошли больше, чем вся дистанция гонки, и с машиной не было никаких проблем. Уверен, что мы с Льюисом сможем поделиться с командой информацией по совершенствованию болида», — приводит слова Боттаса Sky Sports.