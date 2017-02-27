Хорнер: Новые машины Ф-1 выглядят фантастичеки, но «плавники» всё портят

«Думаю, машины выглядят фантастически. Единственная вещь, которая всё портит, — это “акульи плавники”. Мы поднимали этот вопрос на встрече стратегической группы в прошлом году, попросив все команды убрать их, потому что в плане скорости они дают не так много. В интересах эстетики мы попросили убрать их. Предложение было передано в комиссию Формулы-1 и, к сожалению, было отклонено большинством команд. Думаю, неправильно игнорировать вопрос эстетики машин. К сожалению, это следствие правил, но проблема должна быть довольно быстро устранена», — приводит слова Хорнера Reuters.